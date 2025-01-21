Объявлена программа 75-го Берлинского кинофестиваля

Организаторы 75-го Берлинского кинофестиваля представили участников основной конкурсной программы грядущего смотра.



В программе будут соревноваться 19 картин. Среди них — «Голубая луна» Ричарда Линклейтера, «Сны» Мишеля Франко, «Континенталь’ 25» Раду Жуде и многие другие.



Фильмом открытия Берлинале станет лента Тома Тыквера «Свет» (Das Licht).





Фестиваль пройдет с 13 по 23 февраля.





В основной конкурс вошли фильмы: «Ари» (Леонор Серай), «Голубая луна» (Ричард Линклейтер), «Безопасное место» (Лионель Байер), «Сны» (Мишель Франко), «Мечты» (Даг Йохан Хёугеруд), «Что говорит тебе эта природа» (Хон Сан Су), «Горячее молоко» (Ребекка Ленкиевич), «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнул» (Мэри Бронштейн), «Континенталь’ 25» (Раду Жуде), «Послание» (Иван Фунд), «Мамин ребенок» (Джоанна Модер), «Отражение в мертвом алмазе» (Элен Катте и Бруно Форцани), «Жить на земле» (Мэн Хо), «Ледяная башня» (Люсиль Хаджихалилович), «Голубая тропа» (Габриэль Маскаро), «Временная метка» (Катерина Горностай), «Что известно Мариэль» (Фредерик Хамбалек), «Девушки на проводе» (Вивиан Цюй), «Юнан» (Амир Фахер Эльдин).









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