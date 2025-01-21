Во Всероссийском гастрольно-концертном плане в 2025 году примут участие 254 театра и 65 коллективов

Участниками Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году стали 254 театра и 65 творческих коллективов.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



«Главная цель программ „Большие гастроли“ и „Мы — Россия“ — познакомить как можно больше жителей страны с творчеством наших национальных коллективов и театров. Ежегодно к проекту присоединяются новые участники, и мы безумно рады, что наша семья постоянно растет», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



По словам министра, в самом масштабном направлении «Больших гастролей» — межрегиональном — примут участие 120 театров из разных городов России.



«К программе „Мы — Россия“ впервые присоединятся концертный ансамбль „Дальний Восток“ Хабаровской краевой филармонии, оркестр русских народных инструментов „Онего“ Карельской государственной филармонии, ансамбль песни и танца „Чалдоны“ из Новосибирска и другие коллективы», — сообщила Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova