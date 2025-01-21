Начался прием заявок на присвоение звания «Заслуженный коллектив народного творчества»

21.01.2025

Начался прием заявок на присвоение звания «Заслуженный коллектив народного творчества»
Стартовал прием заявок на присвоение звания «Заслуженный коллектив народного творчества».

Об этом сообщает министерство культуры России.

Ведомством ежегодно проводится отбор самодеятельных творческих объединений и коллективов из регионов страны. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается сроком на 5 лет. В прошлом году звания были удостоены 49 коллективов.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что «каждый коллектив, получающий это звание, является живым отражением уникальной истории и самобытной культуры. Это очень непростая и почетная миссия — стоять на страже сохранения, популяризации бесценных, неповторимых, подчас очень редких традиций и обычаев народов нашей страны».

Прием заявок осуществляется до 1 октября.


Фото: пресс-служба Минкультуры России