РНБ презентует новое издание Летописи Свято-Андреевского скита на Афоне

Российская национальная библиотека (РНБ) представит новое издание «Летопись Свято-Андреевского скита на Афоне. Первая часть».



Книга, рассказывающая об истории русского монашества, будет представлена в Главном здании учреждения.



«Летопись, содержащая начальную историю Андреевского скита на Святой горе до 1863 года, впервые была опубликована в 1911 году. Она осталась практически неизвестной для русского читателя, так как советская власть, искоренявшая христианство, вычеркнула Афон из отечественной культуры. Новое издание 2024 года уточнено, дополнено и прокомментировано на основании документов „Русского архива Андреевского скита“, хранящегося в Ватопедском монастыре на Афоне», — говорится в сообщении пресс-службы библиотеки.



В учреждении рассказали, что книга была переиздана из-за систематизации архива скита, чудом сохранившегося после пожара 1958 года. В архив входят рукописи, деловые документы, чертежи, переписка насельников скита с архиереями, священниками, монашествующими, членами царской семьи, представителями знати, простыми людьми.



Особую ценность представляют письма святого Иоанна Кронштадтского, преподобного Исаии (Гомолко), Святогорца (Веснина), Андрея Муравьева, Петра Севастьянова, Константина Леонтьева.



Научным редактором издания выступил историк, литератор, исследователь русского зарубежья Михаил Талалай.









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