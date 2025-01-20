Ольга Любимова посетила Казанское художественное училище

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Татарстан посетила Казанское художественное училище. Подробности она привела в Telegram-канале.





Министр напомнила, что Казанское художественное училище имени Николая Ивановича Фешина основано в 1895 году. Сегодня оно готовит работников по семи направлениям: станковая и театрально-декорационная живопись, графический и средовой дизайн, дизайн костюма, художественная обработка кожи, скульптура.





«Отрадно, что студенты училища добиваются успеха в профессии. Например, в прошлом году теперь уже выпускница Марина Марьянич получила премию «Золотая маска» как художник по костюмам и сейчас работает в Татарском академическом театре имени Галиасгара Камала», — отметила Ольга Любимова.





Также министр посетила Школу креативных индустрий, которая была открыта на базе училища в 2022 году. Здесь работают шесть студий, в которых обучаются 247 ребят. По словам Ольги Любимовой, студенты казанской ШКИ заняли третье место в конкурсе креативных индустрий «Креатон ШКИ – 2024».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой