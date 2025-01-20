Ольга Любимова провела в Казани совещание Координационного совета Минкультуры России

Министр культуры России Ольга Любимова провела в Казани совещание Координационного совета ведомства. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Участники совещания обсудили ключевые отраслевые проекты и подвели предварительные итоги реализации нацпроекта «Культура». Задачи на следующие шесть лет также были определены в рамках нацпроекта «Семья». По словам министра, ведомство продолжит модернизировать и переоснащать учреждения культуры в регионах, а также поддерживать творческие проекты, направленные на формирование семейных ценностей.





«Кроме того, включаемся в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». На базе Центра культурных стратегий и проектного управления создан отраслевой центр компетенций. Его задачей станет внедрение лучших практик по повышению производительности труда в учреждениях культуры», — добавила Ольга Любимова.





Другими важными темами встречи стали реализация Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и запуск программы «Земский работник культуры», благодаря которой уже в этом году планируется привлечь свыше 1100 специалистов в малые населенные пункты и сельскую местность.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой