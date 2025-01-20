МХТ привезет восемь спектаклей в Петербург

С 23 марта по 8 апреля Московский Художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ) представит восемь спектаклей на различных сценах Санкт-Петербурга. Гастроли пройдут на четырех площадках: Основной и Новой сценах Александринского театра, в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова и БКЗ «Октябрьский». Организаторы подчеркивают, что эти гастроли обещают быть масштабными и разнообразными, отражая все грани современного репертуара МХТ.





Откроются гастроли 23 марта в БКЗ «Октябрьский» литературно-музыкальным вечером «Истории любви», передает ТАСС. В этом событии примут участие известный музыкант Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Артисты театра представят рассказы о любви, написанные такими классиками, как Чехов и Булгаков, под музыкальное сопровождение Кузьмы Бодрова.





30 и 31 марта на сцене БДТ зрителям представят «Маскарад с закрытыми глазами» в постановке Петра Шерешевского. 1 апреля в БДТ состоится панк-комедия «Как вам это понравится» режиссера Юрия Муравицкого.





2 и 3 апреля на Новой сцене Александринского театра пройдет показ «Жизель Ботанической» — трогательной работы Никиты Кобелева, основанной на прозе Эдуарда Кочергина. 4 и 5 апреля петербуржцы смогут увидеть «Чайку» Константина Хабенского, в которой основное внимание сосредоточено на женских персонажах и их эмоциональных переживаниях.





В афише также значатся два камерных спектакля: «Чрево» Андрея Гончарова — «крестьянский мюзикл» по рассказу Евгения Замятина (4 апреля) и «Соня-9» Саши Золотовицкого, выставляющий фокус на подростковой теме (5 и 6 апреля). Завершатся гастроли 7 и 8 апреля показом хита МХТ «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», созданного Виктором Крамером совместно с Константином Хабенским.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва