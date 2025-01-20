Создатели фильма «Дорогой родственник» объявили дату премьеры.



Картина, главные роли в которой сыграли Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Екатерина Вилкова, выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 февраля.



Лента рассказывает историю женщин большой семьи, у которых на пути к мечте — покупке нового жилья — встает непутевый родственник, рушащий их планы.



Режиссером фильма выступила Анна Пармас. Сценарий написали Анна Пармас, Станислав Лаппо и Илья Шошин.



Роли в фильме также сыграли Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Денис Корнух, Анна Рыцарева, Ирина Бякова и другие.









Фото: кадр из фильма "Дорогой родственник"