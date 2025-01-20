Создатели фильма «Дорогой родственник» объявили дату премьеры.

Премьерный показ также можно будет посетить 2 февраля.
Среди фаворитов оказался фантастический блокбастер Дени Вильнёва «Дюна 2», который получил девять но...
Главные роли в фильме сыграли Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Екатерина Вилкова.
Основной идейный посыл объектов и инсталляций из серии «Играя в авангард» заключается в ироническом ...
Заммэра Москвы назвала развитие творческого предпринимательства одним из приоритетных для столицы на...
Премьерный показ также можно будет посетить 2 февраля.
Среди фаворитов оказался фантастический блокбастер Дени Вильнёва «Дюна 2», который получил девять но...
Главные роли в фильме сыграли Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Екатерина Вилкова.
Основной идейный посыл объектов и инсталляций из серии «Играя в авангард» заключается в ироническом ...
Заммэра Москвы назвала развитие творческого предпринимательства одним из приоритетных для столицы на...
Министр культуры осмотрела новое здание театра.
Фильм рассказывает о поисках затерявшегося российского подводного крейсера.
Премия присуждается руководителям самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпос...
Аниматор, режиссер и кинопродюсер скончался в Монреале 17 января в возрасте 97 лет.
Переводчиком выступил Дмитрий Ружский.
В экспозицию войдут произведения 70 мастеров — от Константина Коровина, Станислава Жуковского и Игор...
Об этом сообщила генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
Первым событием смотра стала российская премьера оперы «Ванесса» американского композитора Самюэла Б...
Мероприятие пройдет с 28 января по 20 февраля в Рахманиновском зале.
Организаторы фестиваля сообщили о триумфе российских кинолент. ...
За выходные с 16 по 19 января лента собрала в прокате 151,9 млн рублей.
С 29 декабря по 8 января музеи, подведомственные Министерству культуры России, посетили 1 654 991 че...
Первые эпизоды выйдут летом 2025 года.
Экс-глава музея Елизавета Лихачева сравнила посещаемость с 2023 годом.
Зрители увидят последний эпизод 28 января.
20.01.2025