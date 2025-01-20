Новый роман Пауло Коэльо «Высший дар» выйдет на русском языке

20.01.2025

Новый роман Пауло Коэльо «Высший дар» выйдет на русском языке
На русском языке выходит новый роман Пауло Коэльо «Высший дар», передает пресс-служба издательства АСТ.

Переводчиком выступил Дмитрий Ружский.

«Впервые на русском языке. <...> Пауло Коэльо возвращается с новым романом „Высший дар“ — книгой о всепобеждающей силе любви, мгновенно ставшей бестселлером во многих европейских странах», — рассказали в издательстве.

Отмечается, что «Высший дар» стал переосмыслением проповеди шотландского писателя Генри Драммонда о любви, основанной на посланиях апостола Павла. Коэльо адаптирует работу в философское эссе, доступное современному читателю.

«Каждый новый роман Пауло Коэльо — мировая сенсация, и в этом году поклонники получат еще одну книгу в коллекцию от латиноамериканского мастера пера — роман „Высший дар“. Эта книга — сильное и трогательное послание о могуществе любви от автора мировых бестселлеров», — добавили в издательстве.

Книга будет доступна для читателей с 21 января 2025 года. Электронная версия и аудиокнига в озвучке Станислава Иванова появятся на платформе «Литрес» в течение месяца.


Фото: Pixabay.com