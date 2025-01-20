Новый роман Пауло Коэльо «Высший дар» выйдет на русском языке

На русском языке выходит новый роман Пауло Коэльо «Высший дар», передает пресс-служба издательства АСТ.



Переводчиком выступил Дмитрий Ружский.



«Впервые на русском языке. <...> Пауло Коэльо возвращается с новым романом „Высший дар“ — книгой о всепобеждающей силе любви, мгновенно ставшей бестселлером во многих европейских странах», — рассказали в издательстве.



Отмечается, что «Высший дар» стал переосмыслением проповеди шотландского писателя Генри Драммонда о любви, основанной на посланиях апостола Павла. Коэльо адаптирует работу в философское эссе, доступное современному читателю.



«Каждый новый роман Пауло Коэльо — мировая сенсация, и в этом году поклонники получат еще одну книгу в коллекцию от латиноамериканского мастера пера — роман „Высший дар“. Эта книга — сильное и трогательное послание о могуществе любви от автора мировых бестселлеров», — добавили в издательстве.



Книга будет доступна для читателей с 21 января 2025 года. Электронная версия и аудиокнига в озвучке Станислава Иванова появятся на платформе «Литрес» в течение месяца.









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