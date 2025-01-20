На северо-востоке Китая в 2025 году пройдет ряд мероприятий по продвижению российской культуры

20.01.2025
В северо-восточных провинциях КНР планируется серия мероприятий, продвигающих российскую культуру.
Об этом сообщила генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова, передает
ТАСС.
По словам Прыжковой, мероприятия пройдут в провинциях Ляонин и Цзилинь.
В 2024 году в рамках Года культуры России и Китая в провинциях Ляонин и Цзилинь уже проходили лекции гендиректора Российского национального музея музыки Михаила Брызгалова, уроки памяти ко Дню Победы, гастроли балетной труппы Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, показы акции «Ночь кино», художественные выставки.
В июне в провинции Ляонин планируются «Дни Приморского края» с обширной культурной программой, в октябре пройдет выступление балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.
«И это только малая часть планов на текущий год», — приводит агентство слова Прыжковой.
По словам дипломата, особой популярностью у местных жителей пользуются балетные постановки, симфонические концерты, кинопоказы, современное искусство и исторические выставки.
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