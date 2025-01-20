В «Новой опере» открылся традиционный Крещенский фестиваль

20.01.2025
Московский театр «Новая опера» имени Е.В. Колобова открыл традиционный ежегодный Крещенский фестиваль.
Первым событием смотра стала российская премьера оперы «Ванесса» американского композитора Самюэла Барбера, сообщили в учреждении.
Отмечается, что проект существует уже 20 лет и был создан в память об основателе театра Евгении Колобове.
В 2025 году исполняется 115 лет со дня рождения американского композитора Барбера. Премьера его оперы приурочена к дате.
«Первое российское исполнение состоится под управлением дирижера театра „Новая опера“ Андрея Лебедева. Впервые в „Новой опере“ постановку представит режиссер Дмитрий Волкострелов», — рассказали в театре.
В программу фестиваля вошли также симфонические концерты, премьера спектакля «Балета Москва» «Болеро+», хоровой спектакль, концерт, посвященный греческому композитору Димитрису Митропулосу.
Фото: Pixabay.com