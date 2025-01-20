Мировые премьеры представят на фестивале «Биомеханика» в Московской консерватории

20.01.2025
В Московской консерватории пройдет IV фестиваль современной музыки «Биомеханика».
Мероприятие пройдет с 28 января по 20 февраля в Рахманиновском зале.
В рамках фестиваля будут представлены мировые премьеры композиторов Бочихиной, Хубеева, Сысоева, Поспеловой, Гудачева, Хоссейни. Основными участниками фестиваля станут артисты платформы CEAM (Центра электроакустической музыки Московской консерватории).
Отдельное место в фестивальной программе уделено концертам-презентациям в арт-пространстве «Артемьев». Мероприятия имеют просветительский формат, а исполнение новых произведений дополняется интервью с композиторами и музыкантами.
Завершится фестиваль показами балета «Свадебка».
«Инженерная команда ЦЭАМ с композитором и руководителем Центра Н. Поповым создали для этого спектакля сложнейшую звуковую картину, соединив солистов, музыкантов и хор театра, народный вокальный ансамбль, электронику и дисклавиры», — говорится в анонсе мероприятия.
Фото предоставлено организатором