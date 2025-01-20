Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил российский прокат вторую неделю подряд

Фильм «Финист. Первый богатырь» вновь возглавил российский прокат.





Согласно данным портала Kinobusiness, с 16 по 19 января лента собрала в прокате 151,9 млн рублей.





Картина рассказывает о Финисте Ясном Соколе, богатыре из Белогорья, который является примером для подражания. Финист горделив и самоуверен, но должен оставаться лучшим, чтобы сохранить уважение окружающих. В поисках новых испытаний он отправляется в путешествие на восток, где понимает, что в одиночку невозможно добиться успеха.





На втором месте в рейтинге остается фильм «Волшебник изумрудного города: дорога из желтого кирпича», собравший 133,8 млн рублей за тот же период. Лента рассказывает историю девочки Элли, которая вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется в Изумрудный город, чтобы найти Волшебника и исполнить свои заветные желания.





На третьем месте дебютировала картина «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном в главных ролях. Фильм рассказывает о главе крупной компании, которая становится объектом манипуляций молодого интерна. В рамках игры она подчиняется его приказам, а он сохраняет ее тайну. Однако страсть, вырвавшаяся за пределы офиса, может разрушить их обоих.









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