Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил российский прокат вторую неделю подряд

20.01.2025

Фильм «Финист. Первый богатырь» возглавил российский прокат вторую неделю подряд
Фильм «Финист. Первый богатырь» вновь возглавил российский прокат.

Согласно данным портала Kinobusiness, с 16 по 19 января лента собрала в прокате 151,9 млн рублей.

Картина рассказывает о Финисте Ясном Соколе, богатыре из Белогорья, который является примером для подражания. Финист горделив и самоуверен, но должен оставаться лучшим, чтобы сохранить уважение окружающих. В поисках новых испытаний он отправляется в путешествие на восток, где понимает, что в одиночку невозможно добиться успеха.

На втором месте в рейтинге остается фильм «Волшебник изумрудного города: дорога из желтого кирпича», собравший 133,8 млн рублей за тот же период. Лента рассказывает историю девочки Элли, которая вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется в Изумрудный город, чтобы найти Волшебника и исполнить свои заветные желания.

На третьем месте дебютировала картина «Плохая девочка» с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном в главных ролях. Фильм рассказывает о главе крупной компании, которая становится объектом манипуляций молодого интерна. В рамках игры она подчиняется его приказам, а он сохраняет ее тайну. Однако страсть, вырвавшаяся за пределы офиса, может разрушить их обоих.


Фото: Pixabay.com