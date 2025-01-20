Ольга Любимова: федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше 1,5 млн человек

Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше 1,5 млн человек.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



Сообщается, что с 29 декабря по 8 января музеи, подведомственные Министерству культуры России, посетили 1 654 991 человек, что на 582 тысячи больше, чем в прошлом году.



В топ-10 вошли Русский музей (177 311 человек), Третьяковская галерея (146 609 человек), Эрмитаж (118 931 человек), Царское Село (108 611 человек), Новгородский музей-заповедник (95 800 человек), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (91 714 человек), Музей-заповедник «Павловск» (87 761 человек), Исторический музей (73 982 человека), Музей Мирового океана (58 394 человека), Музеи Московского Кремля (53 912 человек).



«В праздники музеи подготовили насыщенную программу. У петербуржцев и гостей города большой популярностью пользовалась выставка к 225-летию Карла Брюллова в Русском музее. Московский Кремль представил грандиозный проект о наследии Петра Великого и дворцовых переворотах в Российской Империи», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова добавила, что во всех музеях также прошли елки для детей.



«Одним из главных событий в Москве стала елка Политехнического музея, на которой демонстрируются научные достижения и технические чудеса», — указано в сообщении.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova