Звезда «Декстера» подтвердил, что начались съемки продолжения сериала

Актер Майкл С. Холл сообщил о начале съемок сериала «Декстер: Воскрешение». Звезда оригинального проекта записал короткое видеообращение для поклонников.





Звезда «Декстера» уточнил, что находится на съемочной площадке. Актер призвал фанатов следить за новостями.





«Я с нетерпением жду новой захватывающей поездки и того момента, когда вы отправитесь в нее вместе с нами», — заявил Майкл С. Холл.





Сериал станет продолжением «Декстера: Новая кровь». Детали сюжета не раскрываются. Известно, что события разворачиваются в наши дни. Премьера ожидается летом 2025 года.





Оригинальный сериал рассказывал о судебном эксперте-криминалисте, который вел жизнь серийного убийцы, следуя кодексу. Согласно правилам, главный герой охотился за убийцами, избежавших правосудия.









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