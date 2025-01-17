ГМИИ имени Пушкина в 2024 году посетило на 300 тысяч человек больше

Число посетителей Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 2024 году превысило показатели прошлого года на 300 тысяч человек. Эту информацию озвучила бывшая глава музея Елизавета Лихачева в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале РБК.





Лихачева подчеркнула, что музей в первую очередь состоит из людей: как тех, кто работает в нем, так и тех, кто его посещает. Она отметила, что посещаемость в 2024 году значительно возросла по сравнению с 2023 годом.





Экс-глава музея также поделилась, что во время ее руководства была разработана концепция обновленного Пушкинского музея. Она добавила, что это требует времени для реализации, но если работа продолжится, музей сможет стать не только мирового уровня, но и таким, о котором мечтал его основатель Иван Владимирович Цветаев, создавший Музей изящных искусств имени императора Александра III.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал