Фотографию Рифеншталь продали на аукционе за полмиллиона рублей

Аукционный дом «Литфонд» подвел итоги первых онлайн-торгов в новом году, на которых представлены редкие книги, автографы и личные письма известных деятелей культуры. Самым дорогим лотом стала фотография немки Лени Рифеншталь, актрисы и кинорежиссера. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба аукционного дома, ссылаясь на слова главы «Литфонда» Сергея Бурмистрова.





Личность Рифеншталь, по мнению Бурмистрова, вызывает большой интерес, особенно благодаря ее культовым работам в области фотографии и кинематографа. На фото, датированном 1976 годом, актриса запечатлена с представителем племени Нуба, а под снимком стоит ее автограф. Стартовая цена лота составила 12 тысяч рублей, но в ходе торгов она возросла до 550 тысяч рублей.





Также на аукционе были представлены два лота, которые ушли с торгами с разницей более чем в 4 раза. Один из них—автограф князя Феликса Юсупова, вложенный в книгу «Конец Распутина» (1929 года), ставка на который увеличилась с 25 тысяч до 101 тысячи рублей. Другой лот — не экспонировавшееся ранее издание «Воины: Альбом для раскрашивания» (1924 года) с иллюстрациями Кирилла Кустодиева — продан за 130 тысяч рублей, стартовав с 30 тысяч.





Наиболее высокой финальной ставкой выделилась рукопись «Патерик скитский», цена на которую возросла с 2 млн до 2 млн 800 тысяч рублей. Среди других заметных лотов — 301 открытое письмо с видами Кремля и Красной площади, проданный за 160 тысяч (стартовая цена 95 тысяч), и альбом Московского автомобильного завода имени И. В. Сталина, ушедший с торгов за 320 тысяч рублей, увеличившись с первоначальных 120 тысяч.









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