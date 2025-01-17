Иран обязался поддерживать работу культурного центра России в Тегеране

Иран подтвердил свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой, обеспечив благоприятные условия для деятельности Российского культурного центра в Тегеране.





Согласно договоренности, стороны обязались создать необходимые условия для функционирования не только Российского культурного центра в Тегеране, но и Иранского культурного центра в Москве. Это стало возможным в соответствии с соглашением, подписанным между правительствами РФ и Исламской Республики Иран 13 апреля 2021 года.





На данный момент Российский культурный центр в Тегеране пока не приступил к своей работе.









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