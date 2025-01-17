Красноярский театр кукол примет участие в Зимнем Суриковском фестивале искусств

Красноярский театр кукол представит премьеру спектакля «Снежный городок» в рамках XIX Зимнего Суриковского фестиваля искусств. Показ постановки состоится 18 января.





Премьера пройдет в музее-усадьбе В. И. Сурикова. В театре постановку назвали творческим экспериментом, объединившем сценографию и визуальные искусства.





Проект посвящен истории создания знаменитого полотна Василия Сурикова «Взятие снежного городка». После трагической потери жены художник возвращается в родной Красноярск. Именно здесь родилась идея создания великой картины, в основу которой легли воспоминания о народных масленичных играх.





Сказку «Снежный городок» написала красноярский драматург Полина Кабалина. Режиссером выступила Ольга Петухова. Создатели спектакля постарались передать атмосферу XIX века с характерными элементами быта и культуры того времени.









Фото: Предоставлено пресс-службой Красноярского театра кукол