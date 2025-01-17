В Нижнем Новгороде открылась первая масштабная выставка Виктора Иванова

Нижний Новгород стал местом для первой масштабной выставки картин Виктора Иванова, классика отечественного искусства, который в 2024 году отметил свой 100-летний юбилей. Экспозиция включает работы, созданные художником в Крыму, а также холсты, привезенные из поездок в Мексику, Кубу и Египет, сообщает ТАСС.





Во время открытия заместитель министра культуры Нижегородской области Ирина Вагина отметила , что выставка дает возможность проследить широкий и насыщенный творческий путь художника. Она подчеркнула, что посетители смогут увидеть, как формировался его стиль и философия, а также жизнь, такой, какой она видится и ощущается автором.





Организаторы выставки указали, что творчество Иванова представляет собой выдающийся пример развития традиций русской реалистической живописи. В начале 1960-х годов он стал одним из лидеров нового поколения художников, работающих в суровом стиле, который стремился передать глубину и смысл времени «оттепели» и искать новые подходы в изобразительном искусстве.





Экспозиция, в создании которой художник принимал активное участие, представляет все этапы его творчества — от ранних работ конца 1940-х годов до последних произведений. В общей сложности посетители смогут увидеть более 80 живописных и графических работ, многие из которых впервые покинули мастерскую Иванова на Верхней Масловке.





Выставка будет открыта до 16 марта 2025 года. Заместитель генерального директора НГХМ Наталья Соколова отметила, что после Нижнего Новгорода картины покажут в Вологде, Петрозаводске и Санкт-Петербурге.





Виктор Иванов родился в 1924 году в Москве и завершил обучение в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова. Он является действительным членом Академии художеств СССР, народным художником и лауреатом государственных и международных премий. В 2004 году в Рязани открылась его персональная картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская». Работы Иванова находятся в крупных коллекциях российских музеев, таких как Третьяковская галерея и Русский музей, а также в региональных музеях.









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