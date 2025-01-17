Открыт прием заявок на творческий конкурс традиционных игр и игрушек народов России

17.01.2025

Открыт прием заявок на творческий конкурс традиционных игр и игрушек народов России
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском творческом конкурсе «Традиционные игры и игрушки народов России», передает пресс-служба Минкультуры России.

Мероприятие проводится с целью сохранения и популяризации нематериального наследия игровых традиций народов России.

Участие в конкурсе могут принять организаторы воспитательной работы, специалисты в сфере образования и культуры, творческие коллективы, молодежь и студенты.

Победители конкурса примут участие в финальных мероприятиях проекта — Всероссийском форуме «Хранители народной игры», научно-практической конференции «Диалог культур: традиционные народные игры». Мероприятия пройдут в Новосибирске в апреле 2025 года.