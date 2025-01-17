Ярмарки программы «Креативный маркет» в Москве посетили свыше 72 тысяч человек

В Москве ярмарки в рамках программы «Креативный маркет» посетили более 72 тысяч человек, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



Мероприятия стартовали в ноябре 2024 года и проходили на шести площадках. Самой популярной из них стал парк «Кузьминки».



«Общий оборот компаний — участников проекта превысил 6 млн рублей. Наибольшим спросом у покупателей пользовались детские книги, наборы для творчества, новогодние сувениры», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



По словам руководителя, гости ярмарки приобрели свыше 5,5 тысячи товаров десятков брендов из Москвы и других регионов России.



Участниками первого маркета, организованного в крупном деловом комплексе в центре Москвы, стали 12 издательств. Другие пять ярмарок были приурочены к Новому году и Рождеству.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы