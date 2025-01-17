Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Игоря Николаева.



Глава государства отметил значимость песен артиста для отечественного искусства.



«Ваши замечательные, нестареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Владимир Путин добавил, что Николаева знают как талантливого композитора, поэта, исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека.



Президент пожелал певцу крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов.



Игорь Николаев отмечает в пятницу, 17 января, 65-й день рождения. Николаев является автором хитов «Желтые тюльпаны», «Котенок», «Маленькая страна» и других.









Фото: пресс-служба Кремля