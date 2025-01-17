Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева

17.01.2025
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Игоря Николаева.
Глава государства отметил значимость песен артиста для отечественного искусства.
«Ваши замечательные, нестареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Владимир Путин добавил, что Николаева знают как талантливого композитора, поэта, исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека.
Президент пожелал певцу крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов.
Игорь Николаев отмечает в пятницу, 17 января, 65-й день рождения. Николаев является автором хитов «Желтые тюльпаны», «Котенок», «Маленькая страна» и других.
Фото: пресс-служба Кремля