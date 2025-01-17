Красногорский филиал Музея Победы проведет цикл уроков к 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда

В Красногорском филиале Музея Победы с 20 по 27 января 2025 года пройдет цикл исторических уроков, посвященных 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, передает пресс-служба учреждения.



В программе «Ленинград. 900 дней подвига» и образовательном лектории «Непокоренный Ленинград» смогут принять участие не только школьники и студенты, но и все желающие.





Участники программы узнают о том, как представители разных профессий, и военных, и мирных, совершили великий подвиг вместе с бойцами Красной Армии.



«Врачи, учителя, ученые, музыканты, артисты, шоферы, пекари, служители зоопарков и другие жители блокадного города, сплотившись, смогли противостоять врагу. Это позволило не только отстоять город, но и спасти культурные ценности, обеспечить работу военных заводов, учреждений культуры, образования и науки», — приводит пресс-служба слова директора Красногорского филиала Музея Победы Светланы Любенковой.





В рамках лектория слушатели узнают о планах фашистов по полному уничтожению города, о стойкости и мужестве детей и взрослых в блокадном Ленинграде, о вкладе советских солдат и офицеров, работников культуры и науки в освобождение Северной столицы, а также о строительстве и работе Дороги жизни.









Фото: пресс-служба Музея Победы