В Думе Владивостока не получали обращений о лишении музыканта Лагутенко звания почетного жителя города

17.01.2025
Дума Владивостока не получала обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина, передает РИА Новости.
Отмечается, что присвоение звания не зависит от факта проживания человека в городе.
Ранее стало известно, что общественность во Владивостоке общественность, а также некоторые почетные граждане города пытаются лишить Лагутенко звания из-за того, что он редко жил в России и в настоящее время не живет в стране.
«В связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания „Почетный гражданин города Владивостока“ сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало», — сообщили в Думе.
В соответствии с положением о звании лишить звания гражданина можно только на основании недостоверности сведений в документах, либо если в силу вступит обвинительный приговор суда.
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