Светская премьера сериала «Минута тишины» прошла в Москве

В Москве состоялась светская премьера многосерийного фильма «Минута тишины», главные роли в котором исполнили Евгений Цыганов и Ольга Лерман. Проект запланирован к показу на Первом канале с 20 по 23 января.





Режиссером сериала выступил Илья Шеховцев, известный по фильмам «Фантом» и «Такая работа», а сценарий написал Илья Тилькин. Идея проекта принадлежит Владимиру Потанину.





Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что этот проект стал исключительным случаем в киноиндустрии, поскольку он инициирован не сценаристами или продюсерами, а крупным бизнесменом. Эрнст подчеркнул, что образ бизнесменов часто негативен, и Потанин стремился изменить это представление, выступив в роли шоураннера.





Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о жизни предпринимателя Валерия Королева, которого сыграл Цыганов. После землетрясения в исламском Наристане обнаруживается человек с амнезией. Прежде чем станет известно, что он является одним из самых богатых людей России, ему и психологу МЧС Марии Стрельцовой, которую сыграла Лерман, придется спастись от преследования спецслужб, пытаясь разобраться в своем прошлом и причинах своего визита в Наристан.









Фото: YouTube