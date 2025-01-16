В Петербурге нашли заброшенную могилу поэта-песенника Михаила Рябинина

В Санкт-Петербурге нашли утерянную могилу поэта и автора песен Михаила Рябинина, который скончался в 1995 году. Урна с прахом поэта оказалась захоронена рядом с могилами его матери и дяди. Памятник на месте захоронения находился в запущенном состоянии. Эти детали стали известны в программе «Малахов» на телеканале «Россия».





Долгое время родственники искали могилу Рябинина, и ее обнаружение на Южном кладбище потребовало всего часа. Жанна Лагутина, жена двоюродного брата поэта, отметила, что информацию о похоронах им сообщили «задним числом».





Певец Лев Лещенко, который поддерживал с Рябининым дружеские и профессиональные связи, выразил готовность помочь в восстановлении памятника на могиле.





Рябинин — это творческий псевдоним поэта, настоящее имя которого Михаил Мееревич. В 1973 году он стал лауреатом фестиваля «Песня года». Песни на его стихи исполняли такие артисты, как Эдита Пьеха, Вячеслав Добрынин и Валентина Толкунова. Среди наиболее известных его произведений можно выделить песни «Когда цвели сады», «На теплоходе музыка играет» и «Обручальное кольцо».









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