Названы победители конкурса «Сказки на шелке»

Завершился конкурс «Сказки на шелке», посвященный разработке эскизов коллекции шелковых платков, основанной на произведениях Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Мероприятие приурочено к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя и стало частью фестиваля «Щедрин-Фест», который объединяет литературу, искусство иллюстрации и дизайн.





Организаторами выступили дизайн-ателье Culture Codes в сотрудничестве с Талдомским историко-литературным музеем, музеем М. Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол и общественно-культурным центром АНО «Журавли». PR-партнером конкурса стало Агентство культурной дипломатии и креативных индустрий Creative Connections.





В конкурсе приняли участие 232 участника, из которых жюри отобрало 82 работы. География заявок охватывает широкий спектр городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Омск, Казань и даже Шлиссельбург. Одна из заготовок пришла прямо из Франции, что подчеркивает международный интерес к проекту.





Конкурс проходил в двух номинациях. В категории «Сказки. Перезагрузка» для молодых профессионалов и студентов в возрасте от 18 до 35 лет победителями стали Анна Сергеевна Белова из Санкт-Петербурга, Дарья Владиславовна Спицына и Анна Игоревна Плещинская, обе из Томска. В номинации «Сказки без границ» победу одержали Евгения Александровна Наумова из Санкт-Петербурга, Анастасия Вячеславовна Логинова и Наталия Владимировна Елисеева, обе из Москвы. Также в числе победителей оказалась Анна Вадимовна Толстикова, которая тоже живет в Москве.









Фото: Предоставлено пресс-службой конкурса