Продюсер Дворцов сообщил, что гонорар Газманова может достигать 5 млн рублей

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов назвал сумму гонораров народного артиста России Олега Газманова. Об этом пишет портал «Страсти».





Медиаменеджер уточнил, что в наши дни певец пользуется большой популярностью у организаторов.





«У него базируется ценник от 3 до 5 миллионов рублей за концерт», — пояснил продюсер.





По словам Дворцова, это зависит от заказчика. Газманов, отметил шоумен, сейчас активно гастролирует. Исполнитель ездит по России и участвует во всех патриотических концертах.









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