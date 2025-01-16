Продюсер Дворцов сообщил, что гонорар Газманова может достигать 5 млн рублей

16.01.2025

Продюсер Дворцов сообщил, что гонорар Газманова может достигать 5 млн рублей
Продюсер и шоумен Сергей Дворцов назвал сумму гонораров народного артиста России Олега Газманова. Об этом пишет портал «Страсти».

Медиаменеджер уточнил, что в наши дни певец пользуется большой популярностью у организаторов.

«У него базируется ценник от 3 до 5 миллионов рублей за концерт», — пояснил продюсер.

По словам Дворцова, это зависит от заказчика. Газманов, отметил шоумен, сейчас активно гастролирует. Исполнитель ездит по России и участвует во всех патриотических концертах.


Фото: Pixabay.com