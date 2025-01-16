«Ленком» ответил на обвинения Дмитрия Певцова

«Ленком Марка Захарова» опубликовал ответ на обвинения народного артиста России Дмитрия Певцова. Об этом стало известно из сообщения театра в Telegram-канале.





В театре отметили, что Певцов дважды обвинил их во лжи. В ответ на это «Ленком» подчеркнул, что факты, изложенные в их комментарии, доступны в открытом доступе, включая интервью и комментарии СМИ. Театр также уточнил, что аудиопротокол заседания Творческого совета, а также выступления его членов и выписка из протокола с подписью руководителя совета хранятся в театре. В связи с этическими соображениями театр не собирается публиковать выступления коллег.





Ранее в театре сообщили ТАСС о том, что убрали фотографию Певцова со стены фойе «Ленкома» из-за его негативной позиции по отношению к театру. В связи с заявлениями артиста прошел Творческий совет, на котором ведущие артисты театра признали высказывания Певцова крайне неэтичными и не соответствующими действительности. Театр отметил, что артист не скрывал своего отношения к «Ленкому», где он служит более 30 лет, и часто называл спектакли антрепризными, хотя продолжал выходить на сцену по срочным договорам. В свою очередь Певцов опроверг информацию о том, что большинство членов Творческого совета поддержало заранее подготовленную резолюцию о его недопущении на сцену.









Фото: YouTube