«Ленком» ответил на обвинения Дмитрия Певцова

16.01.2025

«Ленком» ответил на обвинения Дмитрия Певцова
«Ленком Марка Захарова» опубликовал ответ на обвинения народного артиста России Дмитрия Певцова. Об этом стало известно из сообщения театра в Telegram-канале.

В театре отметили, что Певцов дважды обвинил их во лжи. В ответ на это «Ленком» подчеркнул, что факты, изложенные в их комментарии, доступны в открытом доступе, включая интервью и комментарии СМИ. Театр также уточнил, что аудиопротокол заседания Творческого совета, а также выступления его членов и выписка из протокола с подписью руководителя совета хранятся в театре. В связи с этическими соображениями театр не собирается публиковать выступления коллег.

Ранее в театре сообщили ТАСС о том, что убрали фотографию Певцова со стены фойе «Ленкома» из-за его негативной позиции по отношению к театру. В связи с заявлениями артиста прошел Творческий совет, на котором ведущие артисты театра признали высказывания Певцова крайне неэтичными и не соответствующими действительности. Театр отметил, что артист не скрывал своего отношения к «Ленкому», где он служит более 30 лет, и часто называл спектакли антрепризными, хотя продолжал выходить на сцену по срочным договорам. В свою очередь Певцов опроверг информацию о том, что большинство членов Творческого совета поддержало заранее подготовленную резолюцию о его недопущении на сцену.


Фото: YouTube