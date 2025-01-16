В Истре в течение двух лет откроют филиал национального центра «Россия»

16.01.2025

В Истре в течение двух лет откроют филиал национального центра «Россия»
Региональный филиал национального центра «Россия» в Истре откроется в течение двух лет.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«С распоряжением президента мы проработали возможность создания филиала национального центра „Россия“. Это будет мультимедийная выставка о Подмосковье, достижениях промышленности, культуры, спорта. Это все будет входить в большой мультимедийный комплекс на площади порядка 4 тыс. кв. м. В 2027 году мы планируем открыть филиал национального центра „Россия“ в Истре, в Новом Иерусалиме», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

По словам министра, выставка привлечет порядка 700 тысяч туристов в год. В настоящее время ведутся работы по согласованию концепции национального центра.

Выставка «Россия» на ВДНХ проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Президент России Владимир Путин в июле распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия выставки-форума. Выставка проводилась с целью демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики.


Фото: Pixabay.com