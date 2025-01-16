В Истре в течение двух лет откроют филиал национального центра «Россия»

16.01.2025
Региональный филиал национального центра «Россия» в Истре откроется в течение двух лет.
Об этом сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
«С распоряжением президента мы проработали возможность создания филиала национального центра „Россия“. Это будет мультимедийная выставка о Подмосковье, достижениях промышленности, культуры, спорта. Это все будет входить в большой мультимедийный комплекс на площади порядка 4 тыс. кв. м. В 2027 году мы планируем открыть филиал национального центра „Россия“ в Истре, в Новом Иерусалиме», — приводит
ТАСС слова Кузнецова.
По словам министра, выставка привлечет порядка 700 тысяч туристов в год. В настоящее время ведутся работы по согласованию концепции национального центра.
Выставка «Россия» на ВДНХ проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Президент России Владимир Путин в июле распорядился создать в Москве национальный центр «Россия» для сохранения наследия выставки-форума. Выставка проводилась с целью демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики.
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