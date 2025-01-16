Скончалась исследователь творчества Шостаковича, профессор Тамара Левая

На 87-м году жизни скончалась профессор, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой истории музыки Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки Тамара Левая, сообщает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что научные интересы Тамары Левой были сосредоточены на русской музыкальной культуре XX века, а сквозной темой стало творчество Шостаковича.



«Важнейшей сферой деятельности Т.Н. Левой была ее педагогическая работа. С 1963 года она трудилась в Нижегородской (Горьковской) консерватории, вела курсы истории отечественной музыки ХХ века, руководила подготовкой дипломных работ студентов-музыковедов и аспирантов. Неоценим вклад Тамары Николаевны в становление целого поколения молодых ученых», — говорится в сообщении.



В учреждении назвали Тамару Левую высочайшим профессионалом, обладавшим огромным опытом и энциклопедическими знаниями, а ее уход — огромной, невосполнимой утратой для российской культуры.



Прощание с профессором пройдет в ритуальном зале Бугровского кладбища 18 января.









Фото: Нижегородская консерватория