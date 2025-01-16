РОСИЗО и Музей Москвы представят выставку о монументальном искусстве столицы

Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО и Музей Москвы представят экспозицию, посвящённую монументальному искусству столицы.



Выставка «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы» познакомит гостей с особенностями монументального искусства, вписанного в городское пространство.





Проект откроется 31 января 2025 года в Музее Москвы в Провиантских складах на Зубовском бульваре.





В экспозицию войдут более 300 художественных произведений из музейных фондов, архивов и частных коллекций. Также будут представлены редкие документы из ведущих российских архивов, фотографии и кадры кинохроники.





Посетители смогут проследить этапы развития монументально-декоративного искусства Москвы с 1918 по 1980-е годы, познакомиться с различными техниками монументальной живописи, такими как мозаика, фреска и сграффито.





Среди экспонатов выставки — произведения Фаворского, Дейнеки, Лансере, Корина, Зерновой, Жареновой и друих мастеров.



Впервые будут показаны мозаичные пробы для Мавзолея Ленина, созданные под руководством Фролова, фрески Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества, а также сохранённые фрагменты мозаики с фасада плавательного бассейна ЦСКА.





Особое внимание уделено одному из первых монументальных произведений — мемориальной доске С. Т. Коненкова, установленной на Сенатской башне в 1918 году. Также будут представлены работы художников-монументалистов в годы Великой Отечественной войны, включая эскизы маскировки Московского Кремля, которые полностью изменили привычный архитектурный облик.





Выставка станет пространством, в котором город станет отправной точкой для исследования развития идей монументального искусства и понимания его особого языка и значения в масштабах государства, города и человека.









Фото предоставлено организатором