Музей Победы проведет для участников СВО «Музейную неделю»

Музей Победы проведет акцию «Музейная неделя» для участников СВО, сообщает пресс-служба учреждения.



Акция стартует 18 января. Мероприятие инициировано Министерством культуры России.



До 24 января 2025 года участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посетить главное здание музея на Поклонной горе.



Билет для посещения можно оформить в кассах музея.



«Гостей Музея Победы приглашают осмотреть три знаковые выставки — „Обыкновенный нацизм“, „Обыкновенный NATOцизм“, „Zаветам Vерны“, а также временные экспозиции „Северная крепость“, „Дорога жизни на холсте“, „Легенды военной разведки“ и многие другие. Кроме того, в рамках акции у посетителей есть возможность побывать в мультимедийном зале „Лица Победы“ и Зале Славы, на куполе которого каждый час демонстрируется уникальная светозвуковая инсталляция о ключевых этапах Великой Отечественной войны», — рассказали в музее.



Кроме того, участники СВО и члены их семей в течение недели смогут бесплатно присоединиться к другим многочисленным мероприятиям музея.









Фото: пресс-служба Музея Победы