Замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» назначен Борис Ханчалян

16.01.2025

Замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» назначен Борис Ханчалян
Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга», сообщают «Ведомости».

Комментируя назначение, руководитель отметил, что планирует сфокусироваться на перспективных, коммерчески привлекательных проектах как внутри страны, так и за рубежом.

«Глобальная задача остается прежней — обеспечивать устойчивый рост и прибыльность „Газпром-медиа холдинга“», — прокомментировал свое назначение Ханчалян.

Ранее Ханчалян занимал пост советника генерального директора «Газпром-медиа холдинга», был заместителем генерального директора ГПМ РТВ. Борис Ханчалян также работал в сфере реализации инвестпроектов в различных сферах экономики, являлся членом Общественной палаты России.