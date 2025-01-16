Замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» назначен Борис Ханчалян

Комментируя назначение, руководитель отметил, что планирует сфокусироваться на перспективных, коммерчески привлекательных проектах как внутри страны, так и за рубежом.«Глобальная задача остается прежней — обеспечивать устойчивый рост и прибыльность „Газпром-медиа холдинга“», — прокомментировал свое назначение Ханчалян.Ранее Ханчалян занимал пост советника генерального директора «Газпром-медиа холдинга», был заместителем генерального директора ГПМ РТВ. Борис Ханчалян также работал в сфере реализации инвестпроектов в различных сферах экономики, являлся членом Общественной палаты России.