Ольга Любимова пригласила вьетнамских коллег к учреждению Открытой Евразийской кинопремии

Министр культуры России Ольга Любимова провела встречу с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунгом.



«Сегодня мы активно сотрудничаем с Социалистической Республикой в сфере культуры, взаимодействуя на всех направлениях. Это особенно важно в нынешнем году, когда страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений», — говорится в сообщении главы Минкультуры, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова отметила, что в этом году Вьетнам примет Дни российской культуры, Неделю российского кино, что предусматривает межведомственная Программа сотрудничества.



«Большое внимание уделяем творческому образованию и приему талантливой вьетнамской молодежи в творческие вузы России. Пригласила вьетнамских коллег присоединиться к важной российской инициативе — созданию Евразийской академии кинематографических искусств и учреждению Открытой Евразийской кинопремии, а также посетить наши центральные международные мероприятия», — говорится в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova