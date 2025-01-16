Учреждения культуры Москвы за 5 лет получили 15 новых зданий

С 2019 года учреждения культуры Москвы получили новые объекты недвижимости площадью почти 52,7 тыс. кв. м.



Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов, передает пресс-служба столичного департамента культуры.



«Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы. Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения. За пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Они переданы театрам, зоопарку и школам искусств», — рассказал Владимир Ефимов.



Отмечается, что в ноябре 2019 года открылось здание детской музыкальной школы имени Ференца Листа площадью около 4,2 тыс. кв. м. Культурному центру «Строгино» передано в управление помещение площадью почти 6 тыс. кв. м. Другими объектами стали ДШИ имени М.И. Глинки на юго-востоке столицы, культурный центр в ТиНАО.



Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что больше всего объектов получили учреждения в Центральном административном округе.



«Строительство новых объектов в сфере культуры помогает нам расширять площади наших учреждений, чтобы создавать больше возможностей для обучения и выступлений учащихся в ДШИ, а также посещения любимых москвичами и гостями города культурных объектов. Например, число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.









Фото: В. Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы