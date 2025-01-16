77% школ искусств в ДНР оснастили новым оборудованием

В 77% детских школ искусств Донецкой Народной Республики (ДНР) обновлено музыкальное оборудование.





Об этом сообщил министр культуры региона Михаил Желтяков.





«Ведется системная работа по укреплению материально-технической базы детских школ искусств, приведению ее в соответствие с федеральными государственными требованиями. Это позволило оснастить новыми музыкальными инструментами 77% детских школ искусств, 68% — современным оборудованием и учебными материалами», — сказал министр.





Глава ведомства добавил, что для улучшения условий обучения в школах проводятся ремонтные работы. На данный момент они завершены на пяти объектах.





В декабре 2024 года вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина сообщила о планах по оснащению 60 школ искусств в регионе в течение двух лет. Ранее стало известно о восстановлении школы искусств, которая сможет принять более 400 детей в Мариуполе.









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