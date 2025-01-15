Британская группа Franz Ferdinand впервые за шесть лет представила новый альбом

15.01.2025

Британская группа Franz Ferdinand впервые за шесть лет представила новый альбом
Знаменитая британская группа Franz Ferdinand представила свой новый альбом The Human Fear, который стал первым релизом за шесть лет. 

Солист и басист коллектива Алекс Капранос пояснил, что название диска отражает опасения музыкантов о том, что они могут оказаться неинтересными слушателям. Однако это чувство не помешало им выразить его в своих песнях, что сделало некоторые композиции особенно взвинченными и эмоциональными. Капранос отметил, что в новом альбоме музыканты показали себя как обычные люди, а не как идеализированные образы с глянцевых страниц, и он надеется, что это найдет отклик у многих поклонников.

Альбом The Human Fear, включающий 11 треков, приготовил несколько сюрпризов для слушателей. В клипе на первый трек Audacious зрители могут увидеть, как в гримерку Franz Ferdinand перед концертом попадают клоуны, Санта-Клаус, шампанское, шоколадный фонтан и даже живой кролик, что придает интригующее настроение видео.


Фото: Pixabay.com