МХАТ Горького анонсировал гастроли спектакля «Женщины Есенина»

Претендовать на награду могут лишь те проекты, которые соответствуют критериям профсоюза.
Трек занял седьмую строчку в чарте Hot Dance/Pop Songs.
Фестиваль «Пятницы в Пушкинском» откроется 24 января.
В релиз вошли 11 песен.
Постановку увидят зрители НОВАТа, а также Михайловского театра в Петербурге.
Претендовать на награду могут лишь те проекты, которые соответствуют критериям профсоюза.
Трек занял седьмую строчку в чарте Hot Dance/Pop Songs.
Фестиваль «Пятницы в Пушкинском» откроется 24 января.
В релиз вошли 11 песен.
Постановку увидят зрители НОВАТа, а также Михайловского театра в Петербурге.
Глава Якутии Айсен Николаев назвал работы мастеров настоящими произведениями искусства.
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15.01.2025