МХАТ Горького анонсировал гастроли спектакля «Женщины Есенина»

Спектакль «Женщины Есенина» показали на сцене МХАТ имени Горького последний раз в сезоне. В Telegram-канале учреждения анонсировали гастроли постановки.





С 16 по 19 января «Женщин Есенина» можно будет посмотреть на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Здесь же постановку представят с 12 по 15 марта.





С 10 по 12 февраля спектакль гастролирует в Петербурге. Артисты выйдут на сцену Михайловского театра.





В МХАТ назвали постановку пронзительной историей о жизни русского поэта Сергея Есенина. В театре отметили, что будут также рады зрителям и поклонникам из Москвы.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва