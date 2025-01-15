МХАТ Горького анонсировал гастроли спектакля «Женщины Есенина»

15.01.2025

МХАТ Горького анонсировал гастроли спектакля «Женщины Есенина»
Спектакль «Женщины Есенина» показали на сцене МХАТ имени Горького последний раз в сезоне. В Telegram-канале учреждения анонсировали гастроли постановки.

С 16 по 19 января «Женщин Есенина» можно будет посмотреть на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Здесь же постановку представят с 12 по 15 марта.

С 10 по 12 февраля спектакль гастролирует в Петербурге. Артисты выйдут на сцену Михайловского театра.

В МХАТ назвали постановку пронзительной историей о жизни русского поэта Сергея Есенина. В театре отметили, что будут также рады зрителям и поклонникам из Москвы.


Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва