Режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни

Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Всеволод Немоляев скончался в возрасте 87 лет. Об этом журналистам сообщила пресс-служба театра.





По данным ТАСС, Немоляев ушел из жизни в среду, 15 января, около 17:00. Он трудился в Большом театре с 1956 года, сначала как артист балета, а затем занял должность режиссера по составам.





Всеволод Немоляев родился в Москве 22 февраля 1937 года в артистической семье. Его увлечение балетом связано с матерью, Софьей Гугелевой, которая окончила Московское хореографическое училище и танцевала в студии «Драмбалет». Она также участвовала в известном эстрадном номере «Тридцать герлс», поставленном Касьяном Голейзовским. После завершения обучения в 1956 году под руководством педагога Николая Тарасова, Немоляев вошел в состав балетной труппы Большого театра, а с 1972 года стал солистом.





На протяжении 55 сезонов в Большом театре Немоляев участвует во многих спектаклях, включая «Щелкунчик», «Спартак», а также в концертных программах «Музыкальная табакерка», «Весна священная» и «Русский сувенир». С 1977 года он работал в качестве режиссера балета и режиссера по составам. Кроме того, Немоляев снялся в художественном телефильме «После бала», режиссированном Анатолием Дудоровым, а также в телевизионном балете «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина в хореографии Натальи Рыженко.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва