Более 80 стран приобрели права на показ фильма «Волшебник Изумрудного города»

15.01.2025
Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» будет показан в десятках стран мира.
Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» и продюсер картины Александр Жаров сообщил, что права на показ уже приобрели более 80 стран, включая государства — члены БРИКС.
«Традиционные ценности, которые продвигает фильм — семья, любовь, дружба и доброта, — понятны и близки каждому. Я искренне рад, что эта великолепная история о милосердии и взаимопомощи сможет найти поклонников по всему миру», — сказал Жаров.
Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» вышел в прокат 1 января 2025 года. Главные роли в ленте сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова и другие.
Фото: кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»