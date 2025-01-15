Более 80 стран приобрели права на показ фильма «Волшебник Изумрудного города»

15.01.2025

Более 80 стран приобрели права на показ фильма «Волшебник Изумрудного города»
Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» будет показан в десятках стран мира.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» и продюсер картины Александр Жаров сообщил, что права на показ уже приобрели более 80 стран, включая государства — члены БРИКС.

«Традиционные ценности, которые продвигает фильм — семья, любовь, дружба и доброта, — понятны и близки каждому. Я искренне рад, что эта великолепная история о милосердии и взаимопомощи сможет найти поклонников по всему миру», — сказал Жаров.

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» вышел в прокат 1 января 2025 года. Главные роли в ленте сыграли Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова и другие.


Фото: кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»