Дмитрий Харатьян отметит 65-летие концертом в студии радиостанции «Калина Красная»

15.01.2025
Народный артист России Дмитрий Харатьян отметит свой 65-летний юбилей концертом в live-студии радиостанции «Калина Красная».
Премьера концерта состоится в одноименной группе радиостанции в социальной сети «Одноклассники» 21 января.
В программе «Дороги любви» прозвучат знаменитые песни из советских кинолент «Гардемарины, вперед!», «Зеленый фургон», «Розыгрыш», «Афоня», «Ирония судьбы» и многих других. Также будут исполнены кавер-версии хитов Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы.
Организаторы концерта отмечают, что песни стали неизменным атрибутом работ Харатьяна на больших экранах.
В ближайшие месяцы Дмитрий Харатьян отправится в масштабный гастрольный тур, а на основе программы «Дороги любви» будет выпущена виниловая пластинка.
Фото предоставлено организатором