Появились первые кадры фильма «Царевна-лягушка»

15.01.2025

Появились первые кадры фильма «Царевна-лягушка»
Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Царевна-лягушка».

Действие семейной комедийной сказки, которая стала интерпретацией сюжета из сборника Александра Афанасьева, происходит в современном мире. В центре истории — любовь Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки, но вместо стрелы используется мяч для гольфа.

Главные роли исполнили Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова и другие талантливые актеры.

Премьера фильма «Царевна-лягушка» запланирована на 6 марта.