Появились первые кадры фильма «Царевна-лягушка»

В этом году конкурс проводится уже в десятый раз.
Концерты, воссоздающие программы, звучавшие около 110 лет назад, пройдут 22 и 29 января в Бетховенск...
Выставка приурочена к 90-летию первой художественной школы города Москвы.
Музыкальный фестиваль пройдет в ночь с 27 на 28 июня.
Ранее появилась информация о возможной отмене церемонии вручения «Оскара» в 2025 году в связи с масш...
В этом году конкурс проводится уже в десятый раз.
Концерты, воссоздающие программы, звучавшие около 110 лет назад, пройдут 22 и 29 января в Бетховенск...
Выставка приурочена к 90-летию первой художественной школы города Москвы.
Музыкальный фестиваль пройдет в ночь с 27 на 28 июня.
Ранее появилась информация о возможной отмене церемонии вручения «Оскара» в 2025 году в связи с масш...
В программе «Дороги любви» прозвучат знаменитые песни из советских кинолент.
В главных ролях — звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс и актер из «Горизонтов» Кевина Костнера Дуглас Сми...
Семейная комедийная сказка выйдет на экраны в марте 2025 года.
Около месяца актер находился в больнице.
Выставка откроется 17 января в Российском центре науки и культуры.
Аукцион пройдет 18 января и будет посвящен модернизму и современному искусству.
Глава государства отметил, что произведения Дунаевского являются подлинным украшением российской эст...
В Ханое прошел концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений России и Вьетнам...
Тони Слэттери наиболее известен благодаря роли в фильме «Жестокая игра».
Конкурс вокалистов и концертмейстеров имени Хиблы Герзмавы стартовал с гала-концерта на Основной сце...
На показ пришли актеры и создатели фильма.
Артист уточнил, что фотография висела среди портретов ведущих актеров театра.
На мероприятие пришли сотни жителей города.
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Изменения затронут концерты симфонического оркестра Мариинского театра.
15.01.2025