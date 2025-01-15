Бахрушинский музей представит в Люксембурге выставку о творческом наследии Александра Головина

Бахрушинский музей представит в Люксембурге выставку о творческом наследии Александра Головина

15.01.2025

Бахрушинский театральный музей представит в Люксембурге выставку «Волшебник Императорских театров Александр Головин».

Откроется экспозиция 17 января в Российском центре науки и культуры, передает пресс-служба музея.

Выставочный проект создан при поддержке Министерства культуры России и Фонда «Русский мир».

Ранее выставка, знакомящая зрителей с творческим наследием знаменитого живописца и сценографа, экспонировалась в Париже. В столице Франции выставку посетили более 5 тысяч человек.

Отмечается, что на выставке представлены эскизы декораций и костюмов Головина к операм и балетам. Гости выставки увидят работы мастера к операм «Псковитянка», «Руслан и Людмила», «Кармен», «Золото Рейна», «Лебединое озеро», «Волшебное зеркало».

В экспозицию вошли более 130 театральных эскизов и программ, фотопортретов Головина, Мейерхольда, Коровина, фотографии спектаклей.

Выставка продлится до 28 февраля 2025 года.


Фото: пресс-служба Бахрушинского музея