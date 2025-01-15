В Москве стартовал Международный конкурс Хиблы Герзмавы

В Москве открылся Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров имени Хиблы Герзмавы.





Конкурс стартовал с гала-концерта на основной сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, сообщает ТАСС.





«Я счастлива, что мы сегодня вновь здесь, в нашем доме, в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Я очень рада, что именно здесь у нас проходит открытие Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров», — сказала на открытии Хибла Герзмава.





Народная артистка исполнила дуэт Отелло и Дездемоны из оперы Джузеппе Верди вместе с Хосе Курой. Также на сцену вышли лауреаты I Международного конкурса имени Хиблы Герзмавы.





В программу гала-концерта вошли произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Глинки, Моцарта и Пуччини. Оркестр Московского музыкального театра под управлением дирижера Ярослава Тимофеева сопровождал выступления артистов. Режиссером мероприятия стал народный артист России Александр Титель.





Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмавы проводится второй раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс проходит раз в два года и привлекает участников из разных стран. В этом году было подано 978 заявок из 23 стран, из которых экспертный совет отобрал 42 вокалиста и 26 концертмейстеров. Конкурсанты будут соревноваться за три первые премии, гран-при и специальные призы в очных турах.





22 и 23 января в рамках конкурса состоится образовательный проект «Уроки с мастерами». Хибла Герзмава, Хосе Кура, Александр Титель, Екатерина Ганелина, Марина Мещерякова и Кармен Санторо проведут закрытые и открытые мастер-классы для участников.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии