Тейлор Свифт стала самой успешной исполнительницей XXI века

Музыкальный журнал Billboard назвал Тейлор Свифт самой успешной исполнительницей XXI века. Этот рейтинг охватывает достижения исполнителей с начала века и основывается на результатах в песенном и альбомном хит-парадах Billboard Hot 100 и Billboard 200.





Свифт заняла лидирующую позицию, начиная с дебюта в чартах в июле 2006 года с синглом Tim McGraw. С тех пор 14 ее альбомов достигли первого места в альбомном рейтинге, что стало рекордом среди женщин-исполнительниц. Артистка также смогла возглавить хит-парад Hot 100 с 12 своими композициями.





В ноябре 2022 года она первым в истории артистом заняла все десять верхних строчек Hot 100 с альбомом Midnights, а в 2024 году она вновь побила собственный рекорд, когда первые 14 позиций чарта заняли песни из нового альбома The Tortured Poets Department. Тейлор Свифт четырежды удостоилась звания артистки года по версии Billboard, получая эту награду в 2009, 2015, 2023 и 2024 годах.





На втором месте в списке оказался рэпер Дрейк, а тройку лидеров замкнула певица Рианна. Также в десятку лучших вошли Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Бейонсе, Ариана Гранде и Адель.









Фото: YouTube