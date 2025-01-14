Россия заняла второе место среди международных рынков для французского кино в 2024 году

По данным ежегодного отчета агентства Unifrance, которое занимается экспортом французского кино, Россия стала вторым международным рынком для французских фильмов в 2024 году. На середину декабря французские произведения собрали 222,84 млн евро на зарубежных экранах, и кинотеатры продали 33,44 млн билетов. В этом году в международный прокат вышли 250 новых релизов, что ниже прошлогодних 287.





Прогнозируемый итог за весь год составляет 38,1 млн зрителей и 250,2 млн евро дохода. Это на 11% меньше по сравнению с 2023 годом. Основной причиной сокращения аудитории специалисты называют отсутствие яркого семейного хита, которым в прошлом году стал мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы».





В первые три месяца 2024 года на экранах в основном показывали фильмы, вышедшие в международный прокат в предыдущем году. Криминальная драма «Анатомия падения» привлекла 3,2 млн зрителей (всего 4,9 млн). Работа Жюстин Трие достигла наибольшей аудитории среди французских фильмов за пределами Европы, сумев попасть в топ-рейтинг более чем на 30 международных территориях.









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