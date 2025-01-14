Музей Большого театра представил архивные материалы к 200-летию здания

Музей Большого театра России выставил чертежи знаменитого архитектора Осипа Бове, а также афишу 1824 года, на которой указаны цены на разовые билеты и абонементы на спектакли. Об этом пишет РИА Новости.





В этом году здание Большого театра на Театральной площади отмечает свой 200-летний юбилей 18 января (6 января по старому стилю). Директор музея Лидия Харина отметила, что сохранившиеся чертежи архитектора представляют его уникальный стиль, а афиша 1824 года рассказывает о ценах, действовавших в то время. Она добавила, что данный документ содержал информацию о том, что дирекция Императорского Московского театра вскоре откроет новое здание и что готовы к продаже как абонементы, так и разовые билеты.





По словам Хариной, абонементы на сезон были очень популярны: например, логотип в бенуаре стоил 15 рублей на весь сезон. Она также уточнила, что летом спектакли проводились реже, так как многие уезжали из Москвы. Кроме того, Большой театр имел свой отдельный вокзал, где также организовывались мероприятия.





Архитектурные проекты Бове содержали особую заметку, написанную рукой императора Александра I, в которой говорилось, что рядом с новым зданием не следует строить другие. Это сделало его основным украшением Театральной площади.





Харина добавила, что все билеты на открытие нового здания Большого театра в 1825 году были распроданы и из-за большого числа желающих организовали дополнительный день продаж. Торжественное открытие состоялось с прологом и балетом «Сандрильона», который поставила первая женщина-балетмейстер Фелицита Гюллень-Сор, работавшая в театре.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва