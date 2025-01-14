В Москве простились с актрисой Евгенией Добровольской

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова завершилась церемония прощания с народной артисткой России Евгенией Добровольской, передает ТАСС.





На траурном мероприятии присутствовали близкие и друзья актрисы, а также известные деятели культуры и искусства. В числе присутствующих были Константин Хабенский, Константин Эрнст, Авангард Леонтьев, Игорь Золотовицкий, Марина Брусникина, Юлия Пересильд, Михаил Швыдкой и другие. Отмечается, что зал Основной сцены МХТ был заполнен поклонниками и зрителями.





«Женечка, тебя называли чудом, ты была чудом. Ты была замечательной, умнейшей и сложной актрисой. Я обожала с тобой играть, ты была изумительной партнершей», — цитирует агентство Дарью Юрскую, которая произнесла слова своей матери Натальи Теняковой.





Художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский отметил, что лучшие роли Добровольской навсегда останутся в памяти.









Фото: АГН "Москва"